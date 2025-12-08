Цифра дня: Сколько россиян считают электронику лучшим подарком на Новый год?

Опрос, проведенный онлайн-ритейлером «Ситилинк» среди 1600 жителей крупных городов, определил главные тренды в выборе новогодних подарков. Больше половины респондентов, 63%, назвали электронику и гаджеты самым удачным вариантом. На втором месте расположилась техника для дома (53%), а на третьем — косметика, парфюмерия и украшения (37%).

Чаще всего в качестве подарка планируют дарить смартфоны (33%), умные часы (23%) и наушники (22%). В списке популярности также значатся умные колонки (17%), электроинструменты (17%), планшеты (16%), ноутбуки (14%) и кофемашины (12%). При этом большинство готовы потратить на подарок до 5000 рублей.

Подтверждают этот спрос и данные продаж. В декабре традиционно растут продажи техники. В прошлом году заметно увеличился спрос на пароочистители, мультиварки, кофемашины, пылесосы и умные колонки.

Что касается подготовки, то половина опрошенных начинает покупать подарки за месяц до Нового года. При этом многие хотели бы сами получить в подарок смартфон (27%), ноутбук или электроинструменты (21%).