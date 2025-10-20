Цифра дня: сколько россиян столкнулись с использованием ИИ в переписке коллег?

Большинство россиян уже сталкивались с тем, что коллеги используют искусственный интеллект (ИИ) в деловой переписке. Согласно исследованию сервиса онлайн-коммуникаций «Контур.Толк», 63% участников опроса хотя бы раз замечали, что собеседник отвечает на сообщения с помощью нейросети.

Наиболее часто респонденты отмечали такие случаи время от времени или редко, и лишь 7% заявили, что подобное происходит регулярно. При этом только 8% опрошенных уверены, что использование искусственного интеллекта в рабочих чатах недопустимо, а четверть допускают применение ИИ в общении с клиентами.

Наиболее подходящими задачами для нейросетей участники назвали создание типовых сообщений, генерацию идей во время обсуждений и подготовку внутренних отчетов. В этих направлениях, по мнению опрошенных, технологии действительно экономят время.

Несмотря на распространение ИИ, 84% респондентов считают, что способны отличить машинные тексты от человеческих. Треть из них утверждает, что делает это без особых трудностей. Главными признаками «неротекста» называют идеальный стиль, излишне правильную структуру, отсутствие эмоций и нехарактерные выражения.

Отношение к таким сообщениям остается настороженным. Почти половина участников опроса призналась, что не доверяет текстам, созданным нейросетями, а еще 22% часто перепроверяют полученную информацию. Только каждый пятый доверяет подобным сообщениям, но старается уточнять детали.

Эксперты отмечают, что искусственный интеллект постепенно становится незаметным помощником в корпоративной среде, выполняя рутинные задачи, но не заменяя живое общение. По их мнению, главная задача — научиться использовать технологии так, чтобы они помогали сотрудникам, сохраняя при этом индивидуальность и доверие в рабочих коммуникациях.

Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 55 лет в сентябре-октябре 2025 года.