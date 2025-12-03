Цифра дня: сколько россиян сверяют фейковые слухи с СМИ?

Каждый четвертый интернет-пользователь в России (28%) считает, что лучший способ проверить слух – это прочитать подробный разбор в СМИ. Таковы данные опроса медиахолдинга Rambler&Co, проведенного в конце ноября 2025 года.

Большинство респондентов (56%) отметили, что количество недостоверной информации в сети за последний год значительно выросло. Только 9% опрошенных уверены, что ситуация с фейками улучшилась. При этом 33% убеждены, что отличить правду от вымысла сегодня стало сложнее.

При столкновении с подозрительной новостью более половины россиян (53%) стараются перепроверить ее по разным источникам. Каждый третий (35%) предпочитает просто игнорировать сомнительные сообщения. Лишь 1% обращается за подтверждением к друзьям или в чаты.

Ответственность за борьбу с дезинформацией, по мнению участников опроса, лежит как на самих пользователях (35%), так и на государственных структурах (33%). Независимым СМИ и фактчекерам в этом вопросе доверяют 26% респондентов.

Опрос показал, что 37% россиян регулярно объясняют своим близким, как распознать фейковую информацию. Исследование проводилось с 20 по 27 ноября 2025 года и охватило более 51 тысячи интернет-пользователей.