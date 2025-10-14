Цифра дня: сколько россиян уже попробовали нейросети в деле?

Каждый второй россиянин уже сталкивался с искусственным интеллектом (ИИ) на практике. По данным опроса аналитического центра ВЦИОМ, 51% интернет-пользователей хотя бы раз пробовали работать с нейросетями. За последние годы развитие технологий ускорилось: после появления больших языковых моделей (LLM) появились и «рассуждающие» нейросети, способные анализировать контекст и давать осмысленные ответы.

Самыми активными пользователями оказалась молодёжь. Среди людей до 34 лет нейросети применяли 81%, а среди старших возрастных групп — только 41%. По данным исследования, мужчины обращаются к ИИ чаще женщин (55% против 48%), а жители крупных городов — заметно чаще сельчан (56−62% против 43−44%). Среди работающих интерес к нейросетям выше (57%) по сравнению с неработающими (39%).

Половина пользователей применяет нейросети для поиска информации и работы с данными. При этом лишь 35% делают это регулярно, 37% используют их эпизодически, а 28% только начинают знакомство с ИИ. Молодые пользователи чаще интегрируют нейросети в повседневные задачи, включая учебу и творчество.

Неожиданной тенденцией стало использование нейросетей для общения и эмоциональной поддержки — так делают 14% опрошенных. Среди активных пользователей около 24% отмечают, что формируют доверительные отношения с цифровыми собеседниками. Особенно часто «ИИ-друзей» ищут жители крупных городов (22% против 11% в малых населённых пунктах).

Среди самых популярных платформ лидирует ChatGPT (27%), за ним следуют YandexGPT (23%), DeepSeek (20%), GigaChat (15%) и «Шедеврум» (11%). По уровню симпатии тройка немного меняется: ChatGPT удерживает первое место (26%), DeepSeek занимает второе (20%), а YandexGPT — третье (12%).