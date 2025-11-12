Цифра дня: Сколько россиян воспользовалось платными банковскими подписками?

38% россиян воспользовались платными подписками, предлагаемыми банками. Такие данные получены в ходе исследования аналитического центра НАФИ, посвященного изучению потребительских предпочтений на рынке платных сервисов.

Банковские услуги заняли второе место в рейтинге популярности платных подписок среди населения. На первом месте оказались онлайн-кинотеатры и стриминговые платформы, которые используют 47% опрошенных. Замыкают пятерку лидеров подписки на маркетплейсы (34%), музыкальные сервисы (33%) и программное обеспечение (28%).

Типичным пользователем платных сервисов является женщина в возрасте от 25 до 34 лет с высшим образованием и доходом выше среднего. Российский рынок подписок демонстрирует активный рост: по итогам 2024 года объем подписного стриминга увеличился в полтора раза, достигнув почти 37 миллиардов рублей.