Цифра дня: сколько россиян выбрали бесплатные видеоигры в 2025 году?

Исследование, проведенное в рамках Московской международной недели видеоигр, выявило предпочтения российской аудитории. Более половины респондентов (54%) выбирают бесплатные игры. Среди молодежи до 25 лет таких игроков 50%, а в возрасте 25−35 лет — 43%.

Те, кто все же готов покупать игры, чаще всего ограничивают свой бюджет суммой до 1000 рублей. При этом готовность потратить больше — до 5000 рублей — чаще проявляют пользователи старше 35 лет, особенно в возрастных группах 35−45 лет и старше 55 лет.

Отдельно исследование изучило отношение к подпискам. Среди всех, кто тратит деньги на видеоигры, 41% не пользуются услугами подписок. Этот показатель особенно высок среди аудитории старше 45 лет. Напротив, среди игроков до 25 лет только 28% обходятся без подписок. Активно их используют 32% опрошенных, а сочетают разовые покупки с подпиской — 28%.

Условно-бесплатный формат также остается популярным: 26% респондентов играют в такие проекты регулярно, и почти половина — время от времени. Наибольший интерес к этой модели проявляют пользователи до 25 лет, от 35 до 45 лет и старше 55 лет.