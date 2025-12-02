Цифра дня: сколько россияна поддержали установку камер в общественных местах?

По результатам опроса компаний IPTRONIC и OMI, большинство россиян (87%) поддерживают установку камер видеонаблюдения в общественных местах. Женщины относятся к этой идее более позитивно, чем мужчины — 90% против 83%.

Главными целями городского видеонаблюдения респонденты считают предотвращение преступлений (80%), контроль за соблюдением порядка (67%) и безопасность дорожного движения (56%). Три четверти опрошенных (75%) уверены, что такие системы повышают уровень безопасности.

При этом молодежь в возрасте 18−34 лет чаще других ощущает постоянное наблюдение (30%). В целом наиболее полезными сценариями использования камер россияне назвали безопасность на общих площадках (76%) и защиту дома от проникновений (67%).

Половина респондентов (50%) уже используют домашние камеры, в основном для предотвращения взломов (77%). Для них ключевой характеристикой является возможность удаленного доступа (62%). Большинству также важно, чтобы камеры автоматически распознавали подозрительные действия и отправляли уведомления.