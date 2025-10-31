Цифровизация помогла сократить сроки кадастровых услуг в Подмосковье

Особое внимание уделяется сервисам, которые остаются невидимыми для клиентов, но ускоряют внутренний документооборот. Активно используются программы для оперативной обработки картографической информации. Это напрямую влияет на качество и скорость предоставления услуг, пишет 360.ru.

Для удобства жителей организована возможность дистанционной подачи документов через многофункциональные центры, что избавляет от необходимости личных визитов. Значительный объем данных Роскадастр предоставляет исключительно в цифровом формате.

Хотя полностью исключить ручной труд пока не удается, большинство процессов уже переведено в электронную форму.