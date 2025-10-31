Цифровизация помогла сократить сроки кадастровых услуг в Подмосковье

Опубликовано 31 октября 2025, 19:551 мин.
Цифровизация помогла сократить сроки кадастровых услуг в ПодмосковьеРоскадастр перевел большинство процессов в электронную форму
Цифровизация позволила значительно сократить сроки предоставления кадастровых услуг в Подмосковье. Как сообщила директор регионального управления Роскадастра Наталья Адигамова, автоматизированные системы кардинально изменили работу ведомства.
Особое внимание уделяется сервисам, которые остаются невидимыми для клиентов, но ускоряют внутренний документооборот. Активно используются программы для оперативной обработки картографической информации. Это напрямую влияет на качество и скорость предоставления услуг, пишет 360.ru.
Для удобства жителей организована возможность дистанционной подачи документов через многофункциональные центры, что избавляет от необходимости личных визитов. Значительный объем данных Роскадастр предоставляет исключительно в цифровом формате.
Хотя полностью исключить ручной труд пока не удается, большинство процессов уже переведено в электронную форму.