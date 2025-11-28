Цифровые аватары для Севморпути победили в конкурсе ФПИ

Опубликовано 28 ноября 2025, 21:321 мин.
Цифровые аватары для Севморпути победили в конкурсе ФПИМолодые ученые представили прорывные проекты
Проект «Цифровые аватары для Северного морского пути» Антона Смирнова из Санкт-Петербургского политехнического университета стал победителем открытого конкурса молодых ученых. Церемония награждения состоялась в рамках V Конгрессе молодых ученых в Сочи, организатором выступил Фонд перспективных исследований.
Из-за высокого уровня представленных работ жюри учредило дополнительные номинации. В категории «Гражданские исследования» победила Дарья Галицкая из МНИОИ имени П. А. Герцена с проектом «РОСТИК», посвященным разработке синтетических технологий для имплантируемых конструкций. В номинации «Лучший инвестиционный проект» отмечена работа Дениса Чаплыгина из МГУ, предлагающая технологию производства сепараторов для литий-ионных аккумуляторов.
Победители конкурса получили приоритетное право войти в кадровый резерв ФПИ. Им также предоставлена возможность реализации своих проектов в соответствии с регламентом фонда, формируя научные кооперации и обеспечивая внедрение результатов.