Цифровые аватары для Севморпути победили в конкурсе ФПИ

Из-за высокого уровня представленных работ жюри учредило дополнительные номинации. В категории «Гражданские исследования» победила Дарья Галицкая из МНИОИ имени П. А. Герцена с проектом «РОСТИК», посвященным разработке синтетических технологий для имплантируемых конструкций. В номинации «Лучший инвестиционный проект» отмечена работа Дениса Чаплыгина из МГУ, предлагающая технологию производства сепараторов для литий-ионных аккумуляторов.

Победители конкурса получили приоритетное право войти в кадровый резерв ФПИ. Им также предоставлена возможность реализации своих проектов в соответствии с регламентом фонда, формируя научные кооперации и обеспечивая внедрение результатов.