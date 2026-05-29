Цифровые платформы будут донастраивать законодательство до 1 октября
«Наша задача сейчас — используя "переходный период" до 1 октября, выявить узкие места и совместно с Минэкономразвития и ФАС донастроить подзаконную базу так, чтобы она защищала пользователей, но при этом позволяла бизнесу развивать сервисы и технологии, не опасаясь несоразмерных санкций. Будущее за регулированием по принципам, а не по правилам. Это значит, что определяется цель, к которой должен стремиться субъект регулирования. В нашем случае субъект регулирования — это платформа, а цель — безопасность пользователей и защита их интересов», — отметил Александр Смирнов.
Отрасль уже продемонстрировала готовность к диалогу — в ноябре 2025 года «Авито», Ozon и Wildberries подписали Меморандум о добросовестных практиках.
Представитель Минэкономразвития Владимир Волошин отметил, что при разработке закона учитывалась необходимость обеспечения возможностей для дальнейшего развития всех участников рынка. «Закон должен работать как базовый для новой отрасли. Его принятие — это значимый результат, но точно не итоговый, дальнейшая работа по регулированию будет продолжена», — отметил он, акцентировав внимание на важности корректного отражения норм в подзаконных актах, в частности, в части проверки товаров.
На форуме также были затронуты темы платформенной занятости от Авито Подработки, развития отечественного искусственного интеллекта и антифродовых мер. «Все понимают, что в России нужно развивать искусственный интеллект и поддерживать его разработчиков. Если делать это правильно, экономика получит эффект, а мы сможем гордиться отечественными ИИ-сервисами так же, как сейчас гордимся нашим поиском, маркетплейсами, классифайдами и финтехом. Но если меры поддержки будут существенными, сначала нужно понять, кого именно поддерживать», — сказал заместитель управляющего директора «Авито» Михаил Рыженков.
«Платфорум 2026» позиционируется как ключевая площадка для диалога между регуляторами и лидерами рынка, организаторы планируют сделать его регулярным событием.