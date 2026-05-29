Цифровые платформы будут донастраивать законодательство до 1 октября

Представитель Минэкономразвития Владимир Волошин отметил, что при разработке закона учитывалась необходимость обеспечения возможностей для дальнейшего развития всех участников рынка. «Закон должен работать как базовый для новой отрасли. Его принятие — это значимый результат, но точно не итоговый, дальнейшая работа по регулированию будет продолжена», — отметил он, акцентировав внимание на важности корректного отражения норм в подзаконных актах, в частности, в части проверки товаров.

На форуме также были затронуты темы платформенной занятости от Авито Подработки, развития отечественного искусственного интеллекта и антифродовых мер. «Все понимают, что в России нужно развивать искусственный интеллект и поддерживать его разработчиков. Если делать это правильно, экономика получит эффект, а мы сможем гордиться отечественными ИИ-сервисами так же, как сейчас гордимся нашим поиском, маркетплейсами, классифайдами и финтехом. Но если меры поддержки будут существенными, сначала нужно понять, кого именно поддерживать», — сказал заместитель управляющего директора «Авито» Михаил Рыженков.

«Платфорум 2026» позиционируется как ключевая площадка для диалога между регуляторами и лидерами рынка, организаторы планируют сделать его регулярным событием.