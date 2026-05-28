ЦИК вывел из эксплуатации КОИБ образца 2010 года

Руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК Александр Сокольчук сообщил, что комплексы были изготовлены в период с января 2011 года по январь 2012 года, а техническим заданием предусматривался срок эксплуатации 10 лет. Срок эксплуатации завершился еще в 2021–2022 году, но жизненный цикл изделия продлевали. «По существу, еще четыре года он полноценно использовался у нас при подготовке и проведении выборов. То есть этот КОИБ отработал сверх установленных сроков где-то в полтора раза», — сказал Сокольчук.

По итогам анализа, проведенного совместно с предприятием-изготовителем, было установлено, что полноценное сервисное обслуживание и ремонт КОИБ-2010 стали невозможны. На рынке практически отсутствует возможность закупки критически важных узлов и компонентов из-за прекращения их серийного выпуска. «Использование несертифицированных или неоригинальных аналогов может привести к нарушению метрологических характеристик устройства, что недопустимо для выполнения той важной задачи, для которой оно предназначено», — подчеркнул руководитель ФЦИ.

Сокольчук добавил, что высокая степень износа компонентов КОИБ-2010 напрямую влияет на точность и достоверность работы устройств, поэтому их дальнейшая полноценная и безопасная эксплуатация невозможна.