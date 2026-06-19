Cloud.ru построит в Подмосковье дата-центр на 890 стоек для ИИ-сервисов

Опубликовано 19 июня 2026, 11:401 мин.
Cloud.ru построит в Подмосковье дата-центр на 890 стоек для ИИ-сервисовМощность составит 11 МВт
Российский облачный провайдер Cloud.ru начал строительство крупного дата-центра в Московской области. Новый ЦОД рассчитан на 890 серверных стоек, его мощность составит около 11 МВт. Инфраструктура будет соответствовать уровню надёжности TIER III. Запуск запланирован на 2027 год. Объект расширит вычислительные мощности для облачных и ИИ-сервисов компании. Об этом сообщает «Газета.Ru».
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ЦОД будет поддерживать размещение серверных стоек мощностью до 20 кВт каждая. Это позволит удовлетворить растущий спрос со стороны крупного бизнеса и государственных организаций. Объект станет собственным для Cloud.ru и усилит позиции компании на рынке облачных услуг.
На данный момент инфраструктура Cloud.ru включает более 45 000 единиц ИТ-оборудования, в том числе свыше 30 000 серверов. Компания арендует мощности в девяти коммерческих дата-центрах, совокупная используемая мощность превышает 60 МВт. Новый ЦОД позволит нарастить присутствие в сегменте ИИ-решений и облачных платформ.