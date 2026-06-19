Cloud.ru построит в Подмосковье дата-центр на 890 стоек для ИИ-сервисов

ЦОД будет поддерживать размещение серверных стоек мощностью до 20 кВт каждая. Это позволит удовлетворить растущий спрос со стороны крупного бизнеса и государственных организаций. Объект станет собственным для Cloud.ru и усилит позиции компании на рынке облачных услуг.

На данный момент инфраструктура Cloud.ru включает более 45 000 единиц ИТ-оборудования, в том числе свыше 30 000 серверов. Компания арендует мощности в девяти коммерческих дата-центрах, совокупная используемая мощность превышает 60 МВт. Новый ЦОД позволит нарастить присутствие в сегменте ИИ-решений и облачных платформ.