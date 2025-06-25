Cloud.ru запустил облачную платформу для разработки и внедрения ИИ

Новая система предоставляет готовые инструменты для работы с большими языковыми моделями и мультиагентными системами. Сервис может применяться в самых разных сферах — от автоматизации клиентской поддержки и маркетинга до управления документооборотом и логистикой.

Разработчики и компании могут быстро создавать прототипы ИИ-решений и внедрять их в практику, что позволяет сократить время на запуск продуктов и снизить издержки. В Cloud.ru отметили, что сервис рассчитан как на опытных специалистов в области машинного обучения, так и на пользователей без технической подготовки.