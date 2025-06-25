Cloud.ru запустил облачную платформу для разработки и внедрения ИИ

Опубликовано 25 июня 2025, 23:301 мин.
Cloud.ru запустил облачную платформу для разработки и внедрения ИИНовый сервис помогает работать без глубоких знаний
Платформа Cloud.ru Evolution AI Factory теперь доступна для пользователей, которые хотят обучать модели искусственного интеллекта (ИИ), разрабатывать AI-агентов и внедрять нейросети в бизнес-процессы. Об этом сообщили на конференции GigaConf.
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Новая система предоставляет готовые инструменты для работы с большими языковыми моделями и мультиагентными системами. Сервис может применяться в самых разных сферах — от автоматизации клиентской поддержки и маркетинга до управления документооборотом и логистикой.
Разработчики и компании могут быстро создавать прототипы ИИ-решений и внедрять их в практику, что позволяет сократить время на запуск продуктов и снизить издержки. В Cloud.ru отметили, что сервис рассчитан как на опытных специалистов в области машинного обучения, так и на пользователей без технической подготовки.