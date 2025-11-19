Гайд по игровым зонам Comic Con Игромир: что попробовать и где найти главные новинки

На большом стенде будут представлены проекты «Мир танков», «Мир кораблей» и «Tanks Blitz». Гости смогут сразиться в шутер «Tanks Blitz» с реалистичным управлением. Для «Мира танков» подготовлен эксклюзивный дизайн танка Т-72 в стиле «Восходящая Звезда». Посетители также смогут побороться за призы и сфотографироваться. В зоне «Мира кораблей» пройдут соревнования с розыгрышем мерча.

Обладатели билетов получат бонусы для игр «Мир танков» и «Мир кораблей». Обычный билет дает 2500 золота и 15 дней премиум-аккаунта. Абонемент на 3 дня — 15 000 золота и 45 дней премиума. VIP-билет включает 100 000 золота и 6 месяцев премиум-аккаунта.