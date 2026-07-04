В России
Опубликовано 04 июля 2026, 00:00
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Cyberia Nova анонсировала экшен о Смутном времени при поддержке ИРИ

«Земский собор: Решающий выбор» выйдет в серии игр
Российская игровая студия Cyberia Nova анонсировала исторический экшен «Земский собор: Решающий выбор» об эпохе Смутного времени. Проект получит поддержку Института развития интернета (ИРИ) в рамках конкурса на создание национального контента. Игра продолжит серию, посвящённую Смутному времени, и расскажет личную историю героя Кирши накануне избрания Михаила Романова.
Cyberia Nova анонсировала экшен о Смутном времени при поддержке ИРИ

© Cyberia Nova

Среди особенностей игры — напряжённые сражения с холодным оружием, система тактических комбо и новые виды дальнобойного вооружения. Разработчики обещают как открытые столкновения, так и скрытное прохождение: отвлечение врагов, устранение дозорных и заметание следов. Проект расширит вселенную новыми персонажами, миссиями и конфликтами переломного периода.

Из 1196 заявок на конкурс ИРИ до финала допустили 227 проектов, поддержку получили 152. «Земский собор: Решающий выбор» — один из них. Новость появилась в официальном сообществе серии игр во «ВКонтакте».

«Проект будет сюжетно самостоятельным, но продолжит серию игр по вселенной Смутного времени. Мы расширим мир «Земского собора» за счёт новых персонажей, миссий и конфликтов, где судьба героя вплетается в русскую историю в её переломный момент», — сообщила компания в соцсети.

Источник:ВКонтакте
Автор:Андрей Кадуков
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