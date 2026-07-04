Cyberia Nova анонсировала экшен о Смутном времени при поддержке ИРИ

Среди особенностей игры — напряжённые сражения с холодным оружием, система тактических комбо и новые виды дальнобойного вооружения. Разработчики обещают как открытые столкновения, так и скрытное прохождение: отвлечение врагов, устранение дозорных и заметание следов. Проект расширит вселенную новыми персонажами, миссиями и конфликтами переломного периода.

Из 1196 заявок на конкурс ИРИ до финала допустили 227 проектов, поддержку получили 152. «Земский собор: Решающий выбор» — один из них. Новость появилась в официальном сообществе серии игр во «ВКонтакте».

«Проект будет сюжетно самостоятельным, но продолжит серию игр по вселенной Смутного времени. Мы расширим мир «Земского собора» за счёт новых персонажей, миссий и конфликтов, где судьба героя вплетается в русскую историю в её переломный момент», — сообщила компания в соцсети.