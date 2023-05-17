Данные в России предложили защищать с помощью квантовой телепортации

Исследователи из Донского государственного технического университета предложили способ шифрования, использующий явление квантовой телепортации. Он позволит усложнить перехват данных хакерами. Своими наработками ученые поделились в журнале Electronics.

Специалисты встроили в распространённый протокол шифрования ВВ84 модуль, который делает процесс взлома системы если не полностью бесполезным, то, как минимум, крайне сложным и невыгодным. В его основе лежит принцип квантовой телепортации, при котором невозможно создать точную копию квантовой системы без разрушения ее исходника. Для того чтобы не дать подслушать канал связи, предлагается дополнять смысловую часть сообщения бессмысленным для взломщика набором символов.

Применение модификации, отмечают ученые в статье, позволит увеличить рабочую дистанцию протокола с 70 километров до 511.