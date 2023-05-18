Дашь мне силу? В России разработали экзо-перчатку

Студентка Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработала экзо-перчатку — антропометрическую модель усилителя кистевого хвата.

Корпус напечатанной на 3D-принтере экзо-руки изготовлен из высокопрочного пластика. Разработка отличается жароустойчивостью и прочностью — перчатка защищает от порезов и царапин. Экзо-перчатка модель с помощью своих двигателей усиливает кистевой хват — сгиб и разгиб пальцев.

Управляется устройство двумя способами: тактильным — с помощью нажатия кнопок или сенсорных панелей, а также через считывающие импульс гелевые электроды, отметила его создатель Татьяна Ушакова.

По первоначальной задумке экзо-кисть предназначалась для облегчения реабилитации людей, однако сейчас разработчики видят ее как помощника для работников промышленных и производственных предприятий — предполагается, что что она поможет при обращении со складскими грузами или другими габаритными объектами.