В России
Опубликовано 24 июля 2026, 18:25
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Дата-центрам придётся переходить на жидкостное охлаждение из-за роста ИИ-нагрузок

Мощность на стойку вырастет с 5–15 кВт до 50 кВт
Российским ЦОДам в ближайшие годы придётся отказываться от традиционного воздушного охлаждения в пользу гибридных и полностью жидкостных систем. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор департамента инженерных решений YADRO Ратмир Трошин.
Дата-центрам придётся переходить на жидкостное охлаждение из-за роста ИИ-нагрузок

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По словам эксперта, причина — стремительный рост вычислительных нагрузок, связанных с развитием ИИ. Если раньше стойка потребляла 5–15 кВт, то современные системы требуют до 50 кВт. Воздух уже не справляется, и для отвода тепла приходится оставлять пустые места в залах, что снижает эффективность использования площадей.

Как пояснил Трошин, основная проблема не в перегреве, а в ограничениях старых площадок по питанию и охлаждению. Если разместить мощное оборудование в существующем зале, вокруг стоек приходится оставлять свободное пространство, чтобы отводить тепло. Это называют методом «выбитых зубов»: вместо 100 стоек по 10 кВт можно поставить только 20 по 50 кВт. Недостаточное охлаждение заставляет процессоры снижать производительность, что ведёт к авариям, простоям и лишним расходам.

По прогнозам эксперта, переход на гибридные и жидкостные системы станет практической необходимостью в ближайшие годы. Особенно это актуально для модернизации уже работающих ЦОДов. YADRO уже представила архитектуру гибридной системы охлаждения, объединяющую воздушное и жидкостное охлаждение. Технология Direct Liquid Cooling точечно отводит тепло от процессоров и передаёт его на внешний радиатор.

Источник:Газета.Ru
Автор:Андрей Кадуков
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