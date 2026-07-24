Дата-центрам придётся переходить на жидкостное охлаждение из-за роста ИИ-нагрузок

По словам эксперта, причина — стремительный рост вычислительных нагрузок, связанных с развитием ИИ. Если раньше стойка потребляла 5–15 кВт, то современные системы требуют до 50 кВт. Воздух уже не справляется, и для отвода тепла приходится оставлять пустые места в залах, что снижает эффективность использования площадей.

Как пояснил Трошин, основная проблема не в перегреве, а в ограничениях старых площадок по питанию и охлаждению. Если разместить мощное оборудование в существующем зале, вокруг стоек приходится оставлять свободное пространство, чтобы отводить тепло. Это называют методом «выбитых зубов»: вместо 100 стоек по 10 кВт можно поставить только 20 по 50 кВт. Недостаточное охлаждение заставляет процессоры снижать производительность, что ведёт к авариям, простоям и лишним расходам.

По прогнозам эксперта, переход на гибридные и жидкостные системы станет практической необходимостью в ближайшие годы. Особенно это актуально для модернизации уже работающих ЦОДов. YADRO уже представила архитектуру гибридной системы охлаждения, объединяющую воздушное и жидкостное охлаждение. Технология Direct Liquid Cooling точечно отводит тепло от процессоров и передаёт его на внешний радиатор.