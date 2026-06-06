DDoS-атаки на российские компании выросли на 27% — «Лаборатория Касперского»

Основные цели — телеком-компании — число атак выросло на 31%, причём некоторые атаки длились до 14 дней; финансовые организации и госструктуры. Банки и страховые компании чаще страдают от атак на прикладном уровне, — имитирующих реальных пользователей, что сложнее фильтруются. Государственные ресурсы атакуют хактивистские группы продолжительными кампаниями.

В «Лаборатории Касперского» отмечают сдвиг тактики: вместо кратковременного выведения сервисов злоумышленники делают ставку на длительное истощение инфраструктуры. Компаниям рекомендуется усиливать защиту с учётом роста мощности и длительности атак, а также внедрять системы, способные распознавать аномальный трафик, сгенерированный ИИ.