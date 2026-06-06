Опубликовано 06 июня 2026, 16:301 мин.
DDoS-атаки на российские компании выросли на 27% — «Лаборатория Касперского»Число атак мощностью свыше 200 Гбит/с выросло на 215%
«Лаборатория Касперского» на ПМЭФ сообщила о росте DDoS-атак на компании в России и СНГ на 27% по сравнению с прошлым годом. Злоумышленники активнее используют многовекторные схемы, ИИ для генерации трафика и арендованную облачную инфраструктуру. Интенсивность отдельных атак выросла на 173%, а число атак мощностью более 200 Гбит/с — на 215%.
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Основные цели — телеком-компании — число атак выросло на 31%, причём некоторые атаки длились до 14 дней; финансовые организации и госструктуры. Банки и страховые компании чаще страдают от атак на прикладном уровне, — имитирующих реальных пользователей, что сложнее фильтруются. Государственные ресурсы атакуют хактивистские группы продолжительными кампаниями.
В «Лаборатории Касперского» отмечают сдвиг тактики: вместо кратковременного выведения сервисов злоумышленники делают ставку на длительное истощение инфраструктуры. Компаниям рекомендуется усиливать защиту с учётом роста мощности и длительности атак, а также внедрять системы, способные распознавать аномальный трафик, сгенерированный ИИ.
Источник:Газета.Ru
Автор:Андрей Кадуков
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