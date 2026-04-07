Опубликовано 07 апреля 2026, 14:50
DDoS-атаки на Россию побили рекорд после сообщений о полной блокировке Telegram

Основной источник трафика — США, Германия и Британия
В феврале и марте число кибератак на российские ресурсы резко выросло, об этом сообщает Интерфакс. Пик пришёлся на период после появления сообщений о возможной блокировке Telegram — тогда нагрузка на системы Роскомнадзора увеличилась в десятки раз. Всего за месяц система отразила тысячи атак, самая мощная из которых достигала 25,5 Гбит/с.
Обычно в неделю фиксируется около 350 атак, а в пиковый период (с 26 февраля по 4 марта) их число выросло до 949. Самая длительная атака длилась более 4,5 суток и была направлена на коммерческую организацию. Основные цели — государственные ресурсы, телеком-компании и хостинг-провайдеры.

Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА) мониторит около 14 тысяч важных госресурсов и уже отразила свыше 38 тысяч атак. Основным источником вредоносного трафика остаются США — 37,6%, Германия — 15,2%, Великобритания — 11,1%.

«При обнаружении киберугрозы специалисты НСПА начинают взаимодействие с владельцами атакуемых ресурсов и применяют меры фильтрации вредоносного трафика, ограничение запросов и блокировку источников атаки», — сообщили в РКН.