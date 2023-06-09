DDoS атаки значительно усилились за прошедший год

Количество и мощность DDoS-атак в прошлом году выросли на 1,5 раза, а их продолжительность увеличилась до 10 часов, как сообщил Роскомнадзор в своём Telegram-канале. Чтобы защититься от таких атак, в прошлом году были использованы технические средства ЦМУ ССОП Роскомнадзора. Благодаря этим средствам удалось отразить более 40 масштабных атак на важные отраслевые и государственные секторы России.

В ведомстве подчеркнули необходимость создания нацсистемы для защиты от всех видов DDoS-атак из-за границы на переходах между странами, а также организации обмена информацией о таких атаках и методах защиты между ведущими российскими кибербезопасностными компаниями.

Кроме того, в публикации отметили, что в иностранном сегменте интернета существует более десяти сервисов, которые регулярно сканируют и обнаруживают уязвимости в информационных системах, включая российские, а затем используют их для атак на нашу инфраструктуру.

В связи с этим Роскомнадзор планирует создать российскую доверенную систему сканирования на базе ЦМУ ССОП, которая будет отлавливать уязвимости информационных ресурсов и оперативно их устранять. Кроме того, ведомство примет меры по ограничению сканирования иностранными сервисами в российском сегменте интернета.