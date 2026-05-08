Депутат Аксаков предложил включить все банки России в «белые списки»

По его словам, сейчас в перечне ресурсов, которые остаются доступными при ограничениях мобильного интернета, только пять кредитных организаций: ВТБ, Альфа-банк, ПСБ, МТС-банк и Газпромбанк. Инициативу поддержали в Ассоциации российских банков (АРБ).

Аксаков пояснил, что особенно важно включить в список небольшие региональные банки, которые часто используются в субъектах России. Ранее он уже обращался к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой добавить в списки все кредитные организации и их цифровые сервисы. Всего в России, по данным ЦБ, работают 305 банков.

В Торгово-промышленной палате отметили, что перебои с интернетом бьют по малому бизнесу: если банк, через который работают терминалы, не в «белом списке», транзакции не проходят. Это затрагивает торговлю, общепит, доставку и аптеки. АРБ уже попросила регулятора включить в перечень банки — участники системы страхования вкладов.