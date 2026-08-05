В России
Опубликовано 05 августа 2026, 15:20
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Депутат: дело ФАС против Apple не повлияет на работу iPhone в России

Устройства продолжат работать
По информации ТАСС, ФАС возбудила дело в отношении Apple из-за того, что компания не исполнила предупреждение о предустановке на устройства с iOS мессенджера «Макс» и российского магазина приложений. При этом возможность предустановки российской поисковой системы Apple реализовала.
Депутат: дело ФАС против Apple не повлияет на работу iPhone в России
© Rahul Chakraborty / Unsplash

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заверил, что на пользователях это никак не отразится. По его словам, устройства «продолжат работать». Свинцов подчеркнул, что действия ФАС и других ведомств направлены на фиксацию нарушений и последующее взыскание штрафов с компании.

Депутат отметил, что решения судов будут действовать до тех пор, пока Apple не решит возобновить работу в России. «Поэтому всё это правильные действия, они в перспективе, когда компания вернётся, пополнят бюджет Российской Федерации. От этого выиграют все граждане Российской Федерации. Что касается каких-то текущих возможных сложностей, я никаких сложностей здесь не вижу. На работу самих гаджетов, самих устройств это никак не повлияет», — заверил политик.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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