Депутат: дело ФАС против Apple не повлияет на работу iPhone в России

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заверил, что на пользователях это никак не отразится. По его словам, устройства «продолжат работать». Свинцов подчеркнул, что действия ФАС и других ведомств направлены на фиксацию нарушений и последующее взыскание штрафов с компании.

Депутат отметил, что решения судов будут действовать до тех пор, пока Apple не решит возобновить работу в России. «Поэтому всё это правильные действия, они в перспективе, когда компания вернётся, пополнят бюджет Российской Федерации. От этого выиграют все граждане Российской Федерации. Что касается каких-то текущих возможных сложностей, я никаких сложностей здесь не вижу. На работу самих гаджетов, самих устройств это никак не повлияет», — заверил политик.