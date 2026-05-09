Депутат Гаврилов предупредил о схемах мошенников с капремонтом и списанием долгов

Депутат пояснил, что обязанность платить за капремонт закреплена Жилищным кодексом и привязана к квартире. При покупке жилья долг переходит новому собственнику. Полное освобождение от взносов есть только у неработающих пенсионеров старше 80 лет, Героев России и СССР, а также владельцев квартир в новостройках (первые 3–5 лет). Половина компенсации положена ветеранам, инвалидам I и II групп и семьям с детьми-инвалидами.

Гаврилов предупредил, что программ «массового списания долгов» раз в пять лет не существует. Долги (по кредитам, ЖКХ, налогам) списывают только через банкротство физлица в арбитражном суде или внесудебно — через МФЦ (при сумме 25 тыс. – 1 млн руб. и закрытом исполнительном производстве). Настоящий юрист не звонит первым, не просит предоплату и не ссылается на «закрытые программы». Если просят перевести деньги или перейти по ссылке из СМС — прекращайте разговор. Реальные льготы оформляют через соцзащиту, а юриста проверяют через реестр адвокатских палат и базы «СудАкт».

«Если звонят с предложением законно вычеркнуть строку капремонта из платёжки за вознаграждение, перед собеседником аферист по статье 159 УК РФ — никакого федерального закона, который освобождал бы всех собственников квартир от этой строки в платёжке, не принималось и не готовится», — отметил Гаврилов.