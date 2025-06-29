Депутат Горелкин: оплата штрафов — условие для «оживления» YouTube в России

По словам Горелкина, ключевое условие — оплата штрафов. Он подчеркнул, что YouTube начинает «медленно умирать в России технологически»: трафик платформы упал в России на треть и сокращается. Также для «оживления» YouTube Google должна вернуться в Россию и обновить свою CDN-сеть.

Касательно штрафов, в России Google задолжала государству 21,5 млрд рублей на конец февраля 2025 года.

«YouTube начинает медленно умирать в России технологически. И чтобы его оживить, компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети», — отметил парламентарий.