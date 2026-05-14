Опубликовано 14 мая 2026, 15:30
Депутат Горелкин предложил маркировать контент, созданный человеком без ИИ

А немаркированные материалы — считать потенциально опасными
Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин на форуме в МГТУ им. Баумана предложил вместо маркировки дипфейков помечать специальным значком изображения и видео, полностью созданные человеком без использования нейросетей. По мнению политика, остальной немаркированный контент стоит считать потенциально небезопасным. Это позволит уйти от тотальной премодерации.
© Duma.gov.ru, CC BY 4.0 / Wikimedia Commons

Горелкин подчеркнул в ходе выступления, что сейчас мировой опыт борьбы с дипфейками сводится к выявлению ИИ-контента программами детекции и его маркировке. Но российские платформы относятся к этому настороженно, так как проверка требует времени и фактически переводит их в режим тотальной премодерации. Эксперт предлагает дать авторам возможность добровольно ставить значок «создано человеком», а весь остальной контент без такой метки считать потенциально сгенерированным ИИ и относиться к нему с осторожностью.

«Поэтому предложил коллегам подумать над идеей, о которой уже здесь рассказывал: маркировать не ИИ-контент, а те ролики и изображения, которые были полностью созданы человеком, без использования нейрогенерации. Считаю, что наши платформы должны дать возможность авторам такого контента ставить специальный значок. И, возможно, лишь в этом случае проводить премодерацию и проверку на ИИ. В таком случае весь остальной, немаркированный контент будет считаться небезопасным по умолчанию», — рассказал Антон Горелкин.