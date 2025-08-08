Депутат: интеграция мессенджера и Госуслуг завершится «через несколько недель»

Горелкин об этом написал в своём Telegram-канале. Он подчеркнул, что располагает информацией от разработчиков.

По словам депутата, сервис получил все нужные разрешения от государственных органов ещё два месяца назад. С тех пор началось тестирование, которое почти завершено.

Горелкин также отметил, что команда MAX уделяет большое внимание защите от хакеров. Они постоянно следят за угрозами, проверяют приложение на ошибки, используют ИИ для анализа кода и внедряют технологии для борьбы с мошенничеством.

Депутат считает, что другие мессенджеры, представленные в России, не так серьёзно относятся к безопасности. Он также отметил, что другие мессенджеры пытаются помешать MAX стать популярным, распространяя ложные новости и выдумывая проблемы.

«Разработчики говорят, что к настоящему моменту интеграция уже почти завершена и полностью отвечает всем требованиям безопасности, которые предъявляются к работе государственных информационных систем», — подчеркнул Горелкин.