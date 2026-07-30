Депутат: мошенники звонят от имени оператора и выманивают код для доступа к аккаунтам

По словам депутата, мошенники создают ощущение срочности, чтобы жертва не успела критически оценить ситуацию. Получив код подтверждения, они могут подключить переадресацию звонков и СМС на свой номер. Это открывает им доступ к банковским приложениям, Госуслугам, мессенджерам и другим сервисам, где для входа используется номер телефона.

Немкин подчеркнул, что операторы связи не отключают номера из-за «истечения срока службы» SIM-карты и никогда не просят по телефону сообщать коды из СМС. Он призвал россиян не поддаваться панике и проверять информацию через официальные каналы оператора.

«Подобные схемы основаны прежде всего на методах социальной инженерии. Мошенники создают ситуацию, в которой человек боится потерять свой номер или остаться без связи, поэтому действует быстро и не успевает критически оценить происходящее. Ощущение срочности остаётся одним из самых эффективных инструментов, которыми пользуются киберпреступники», — предупредил депутат.