Депутат предложил «Выпускной кешбэк» до 40 тысяч рублей

«Прошу вас повторно рассмотреть возможность запуска федеральной программы "Выпускной кешбэк" по аналогии с ранее действовавшей программой туристического кешбэка», — говорится в письме. Чернышов предложил предусмотреть частичную компенсацию расходов выпускников на туристические поездки по России, отдых в санаториях и оздоровительных учреждениях, проживание на базах отдыха и в гостиницах, а также детские и молодежные образовательные маршруты. Предлагаемый размер компенсации — до 40 тысяч рублей для выпускников, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию в текущем календарном году.

По мнению депутата, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ сопровождается серьезной психологической нагрузкой, стрессом, эмоциональным и физическим переутомлением. Кроме того, окончание школы связано для многих семей со значительными расходами, включая оплату репетиторов, подготовительных курсов, переезд и покупку техники и учебных материалов. Вице-спикер Госдумы считает, что реализация инициативы позволит поддержать семьи с детьми, поможет школьникам восстановить здоровье после экзаменов и познакомиться с регионами России.