Депутат Свинцов: власти не планируют блокировать iPhone в России

Свинцов подчеркнул, что «со стороны России блокировки iPhone точно не будет», сообщает агентство News.ru. Депутат отметил, что власти действуют в правовом поле: если компания нарушает закон, ей выписывают штрафы. И если Apple захочет вернуться на рынок, ей придётся оплатить все накопленные взыскания.

Ранее ФАС выдала Apple предупреждение из-за дискриминации российских поисковых систем. Если компания не выполнит требования, ей грозит штраф до 4 млрд рублей. Однако, по словам депутата, это стандартная процедура, а не шаг к полной блокировке продуктов Apple.

«Со стороны России блокировки iPhone точно не будет. Наше правительство не делает резких движений. Как много раз говорилось, власти страны принимают исчерпывающие меры. В случае нарушения законодательства всё идёт через штрафные мероприятия. И, как следствие, они накапливаются в виде решений судов о взыскании. Если компания [Apple] решит легально вернуться на российский рынок, она будет вынуждена оплатить все штрафы, которые ей предъявлены за эти годы. Я думаю, у правительства нет намерений по блокировке iPhone, это абсолютно контрпродуктивно», — подчеркнул Свинцов.