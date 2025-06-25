Депутат выразил уверенность, что Apple установит на айфоны RuStore

Согласно новым требованиям, с 1 сентября 2025 года нельзя будет вводить ограничения, препятствующие использованию RuStore и российских приложений, в том числе на iPhone. По мнению Боярского, Apple лучше других выполняет российские законы, так как дорожит российским рынком.

«Мы рассчитываем на то, что будут выполнены наши требования. Вообще Apple лучше других [зарубежных компаний] выполняет требования законодательства. По всей видимости — дорожит присутствием на рынке», — отметил Сергей Боярский.