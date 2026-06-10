Депутат: заблокированные платформы могут вернуться в Россию при диалоге с властями

По словам депутата, у правительства нет невыполнимых требований. Компаниям нужно просто общаться и слышать друг друга. Он подчеркнул, что если Google или другие компании будут взаимодействовать с российским правительством, то найдут возможность устранить замечания.

Он также отметил, что Roblox с первых дней после претензий Роскомнадзора включилась в диалог и старается исправить недостатки. Процесс идёт, хотя не всё идеально. Аналогичный подход, по мнению парламентария, позволит вернуться и другим зарубежным платформам, если они захотят работать по российским правилам.

«Поэтому, если Google или другие компании решат взаимодействовать с нашим правительством, я тоже уверен, что они найдут вариант устранить те замечания, по крайней мере, критическую часть. Надо просто разговаривать, надо общаться, надо слышать друг друга. И у правительства Российской Федерации нет никаких невыполнимых требований. Поэтому это абсолютно нормальная практика. Я думаю, что, если они захотят, они также смогут вернуться», — подчеркнул Свинцов.