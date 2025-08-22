Депутаты Госдумы предложили создать легальные криптообменники

Опубликовано 22 августа 2025, 17:211 мин.
Депутаты Госдумы предложили создать легальные криптообменникиСоответствующее предложение направлено ЦБ
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» выступили с инициативой по созданию в России сети официальных криптовалютных обменников. Соответствующее обращение направлено председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной.
В документе предлагается организовать работу обменных пунктов с физическим присутствием и установить для них четкие требования. Одним из ключевых условий может стать обязательный минимальный размер уставного капитала для обеспечения финансовой устойчивости таких компаний.
По мнению авторов инициативы Антона Ткачева, Ярослава Самылина и Георгия Арапова, легализация криптообменников позволит сократить долю нелегального оборота цифровых активов. Это также укрепит доверие граждан к финансовым институтам и даст государству инструменты для контроля денежных потоков.
Депутаты просят главу ЦБ поручить профильным департаментам проработать вопрос лицензирования такой деятельности.