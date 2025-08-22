Депутаты Госдумы предложили создать легальные криптообменники

В документе предлагается организовать работу обменных пунктов с физическим присутствием и установить для них четкие требования. Одним из ключевых условий может стать обязательный минимальный размер уставного капитала для обеспечения финансовой устойчивости таких компаний.

По мнению авторов инициативы Антона Ткачева, Ярослава Самылина и Георгия Арапова, легализация криптообменников позволит сократить долю нелегального оборота цифровых активов. Это также укрепит доверие граждан к финансовым институтам и даст государству инструменты для контроля денежных потоков.

Депутаты просят главу ЦБ поручить профильным департаментам проработать вопрос лицензирования такой деятельности.