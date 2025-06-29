Депутаты обратились к Мишустину с предложением создать реестр телефонных мошенников

Соответствующее письмо направлено на имя главы Правительства России Михаила Мишустина. По мнению авторов инициативы, реестр должен быть публичным и удобным для взаимодействия с финансовыми, телекоммуникационными и IT-компаниями. В этом реестре может содержаться информация о приговорах судов, иностранных гражданах в международном розыске, информация от Росфинмониторинга и других органов.

«Каждый день в стране совершаются сотни тысяч мошеннических телефонных звонков, и люди должны знать в лицо тех, кто при помощи обмана и использования различных методов психологического воздействия вынуждает граждан расставаться со своими деньгами и переводить их на подставные счета», — рассказал в интервью РИП Новости Сергей Миронов.