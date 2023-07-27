Деятельность российских технологических компаний узаконили

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон, определяющий порядок деятельности технологических компаний в России.

Под ними понимаются российские коммерческие организации, осуществляющая деятельность по разработке и/или производству продукции с использованием инновационных технологий. Документ определяет основы их работы в России и описывает принципы поддержки инновационной деятельности, в особенности малых технологических компаний (МТК).

Определять, какие компании к ним относятся, и на основании каких критериев это делать, будет правительство. Предполагается, что для этого будет создан особый реестр. Включение в него станет основанием для адресного получения мер господдержки: льгот по налогам и сборам, финансовой помощи и других.

Согласно пояснительной записке к закону, в зависимости от объема выручки правительство может выделить три группы МТК: до 300 миллионов рублей; от 300 миллионов до 2 миллиардов рублей; от 2 до 4 миллиардов рублей.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.