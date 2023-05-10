Диетолог из России рассказала, какой алкоголь наиболее вреден для фигуры

Спиртные напитки калорийны и существенно усиливают аппетит, отметила в своей колонке для «Газеты.Ru» эндокринолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Оксана Панов.

Наиболее вредны для фигуры, заявляет диетолог, сладкие вина, сидры с добавками, а также коктейли с ликерами и газировкой. В то же время, подчеркивает врач, «калорийной бомбой» станет и полбутылки красного сухого вина или литр светлого пива.

Спиртное усиливает аппетит, предупреждает специалист. Как следствие, человек начинает «налегать» на различные закуски, что также плохо сказывается на фигуре.