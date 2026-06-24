Для ЦОДов хотят упростить подключение к электричеству и дать льготы

Согласно проекту, в градостроительном классификаторе видов разрешённого использования (ВРИ) предлагается закрепить ЦОД как отдельный тип — как основной, так и условно разрешённый, в зависимости от мощности и этажности. В целях сокращения инвестиционного цикла планируется вносить в реестр не только действующие, но и проектируемые объекты, что может ускорить процесс на 6–12 месяцев.

Документ также направлен на решение кадрового вопроса: предполагается введение профильных образовательных специальностей и профессиональных стандартов. Для строительства ЦОДов хотят упростить процедуры: исключить необходимость согласия всех собственников линейных объектов при прокладке кабелей и ввести уведомительный порядок бурения без вскрытия грунта. В Минцифры подтвердили, что ведут диалог с Аналитическим центром, но отметили, что документ пока не утверждён.