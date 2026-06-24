В России
Опубликовано 24 июня 2026, 13:20
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Для ЦОДов хотят упростить подключение к электричеству и дать льготы

Их выделят в отдельный вид экономической деятельности
Аналитический центр при правительстве разработал проект дорожной карты, предлагающий выделить центры обработки данных (ЦОДы) в отдельный вид экономической деятельности с самостоятельным кодом ОКВЭД, сообщают «Ведомости». Инициатива также предусматривает закрепление за ЦОДами статуса особо значимых потребителей и отмену ограничений по подключению к электросетям при собственной генерации свыше 25 мегаватт. Кроме того, проектом предлагается распространить на ЦОДы льготы по предоставлению земельных участков без торгов и упростить процедуру прокладки коммуникаций.
Для ЦОДов хотят упростить подключение к электричеству и дать льготы

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Согласно проекту, в градостроительном классификаторе видов разрешённого использования (ВРИ) предлагается закрепить ЦОД как отдельный тип — как основной, так и условно разрешённый, в зависимости от мощности и этажности. В целях сокращения инвестиционного цикла планируется вносить в реестр не только действующие, но и проектируемые объекты, что может ускорить процесс на 6–12 месяцев.

Документ также направлен на решение кадрового вопроса: предполагается введение профильных образовательных специальностей и профессиональных стандартов. Для строительства ЦОДов хотят упростить процедуры: исключить необходимость согласия всех собственников линейных объектов при прокладке кабелей и ввести уведомительный порядок бурения без вскрытия грунта. В Минцифры подтвердили, что ведут диалог с Аналитическим центром, но отметили, что документ пока не утверждён.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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