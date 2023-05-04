Для ДНК создали новые носители

Зачастую у исследователей нет возможности получить образцы ДНК для изучения более чем один раз: это касается работы с древними и уникальными объектами, материалов растений и животных из Красной книги. В таких случаях применяют стерильные бумажные носители — ДНК-карты. На карту можно наносить любой биоматериал, содержащий ДНК — кровь, слюну, клетки, препараты.

Созданный исследователями из Южного федерального университета стартап «Генотип» разработал ДНК-карту, которая способна сохранять генетический материал при комнатной температуре не менее 50 лет. Они модернизировали и запатентовали особый буфер — соединение, которое при контакте с биологическим образцом разрушает клеточные мембраны и денатурирует белки, но в то же время стабилизирует и защищает от повреждений ДНК. Созданная карта-носитель позволяет осуществлять захват нуклеиновых кислот непосредственно на матрице в один этап при контакте с образцом.

Первая партия ДНК-карт уже отпечатана, сообщили исследователи порталу «Научная Россия». На ней будут храниться генетический материал осетровых рыб РФ. Пот заверениям ученых, с помощью ДНК-карт можно создать настоящие «биобанки» вымирающих или особо ценных видов растений и животных.