Для драгоценностей и смартфонов: на Урале нашли редкий минерал

Исследователи из Уральского государственного горного университета обнаружили и описали петерсит иттрия — редкий минерал, который ранее не встречался в России.

Камень обладает необычной структурой и образует тонкие игольчатые кристаллы с шестиугольным сечением, собранные в пучки и веерообразные сростки. Их цвет варьируется от бледно-голубого с шелковистым отливом до яркого бирюзово-голубого, иногда с зеленоватым оттенком. Скученные в одном месте кристаллы по внешнему виду напоминают каменные цветки или колонию крохотных мотыльков.

Ученые обнаружили минерал во время работы с коллекцией малахитов из Меднорудянского месторождения на Среднем Урале. Определить вид на глаз не похожего ни на какого другого камня не удалось, поэтому минералоги прибегли к рентенографии и электронной микроскопии — методам, позволяющим изучить строение и структуру материалов на атомарном уровне.

По мнению ученых, минерал относится к полудрагоценным и может использоваться в ювелирной промышленности. Кроме того, интерес представляет содержание в нем иттрия — редкоземельного металла. Эти элементы используют при производстве смартфонов, компьютеров, высокоточных приборов и другой электроники.