Для коренных народов России представили кибер-учебники

«Кибер-учебники» доступны в цифровом формате для обеспечения доступности для исследователей и преподавателей. Эти ресурсы проходят тщательную проверку академическими институтами и общественными организациями на предмет их качества и актуальности. К 2026 году «Кибер-учебники» позволят пользователям совершенствовать учебные программы и учебные материалы.

Издательство «Наука» уже более двух столетий занимается выпуском литературы на языках народов России. Однако современные технологические достижения потребовали нового уровня подготовки текстов и иллюстраций, особенно для языков, на которых говорят на Севере и в Сибири.

«Мы предложили всю литературу, которая может быть полезна для сохранения и преподавания языка, сначала издавать в цифровом формате с пояснениями учёных, как безусловный объект культурного наследия народа, чтобы он был доступен всем исследователям и педагогам, и они могли обсудить превращение такого кибер-издания в учебник или книгу для чтения. Эта серия цифровых изданий, которые мы называем "Кибер-учебники", сможет попасть на рецензию в академические институты и представителям национальной педагогической и культурной общественности, что позволит в дальнейшем выпустить доработанные книги в типографии издательства "Наука" нужными тиражами», — отметил руководитель общественного движения «Киберволонтеры. Действие» Олег Кумаритов.