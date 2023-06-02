Для МЧС разработали автомобиль-разведчик

Входящий в «Ростех холдинг «Росэлектроника» представил автомобиль экстренного реагирования для МЧС России. Созданный Рязанским радиозаводом комплекс предназначен для проведения разведки в зоне чрезвычайной ситуации и передачи информации органам управления.

В салоне машины высокой проходимости на базе УАЗ Профи с расширенными габаритами — два рабочих места. Автомобиль-разведчик оснащен аппаратурой связи, в том числе радиостанциями, устройствами для зашифрованного подключения к интернету, системой видеоконференцсвязи, а также автономной системой жизнеобеспечения.

Новый комплекс позволит координировать развертывание полевого штаба при чрезвычайных ситуациях, отмечает генеральный директор Рязанского радиозавода Александр Крутов.