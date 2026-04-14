Опубликовано 14 апреля 2026, 12:20
Для многоразвой ракеты «Амур-СПГ» впервые испытали метановый двигатель

Прожиг прошёл успешно
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил об успешном прожиге первого метанового двигателя для новой многоцелевой перспективной ракеты-носителя «Амур-СПГ». Контракт на создание ракеты подписали в этом году, техзадание утвердили осенью 2025 года. Для отработки ступени уже выбрали полигон.
© F.Alexsandr, CC BY 4.0 / Wikimedia Commons

Как заявил Баканов в эфире «Вестей», двигатель испытывали на предприятии НИИМАШ в Нижней Салде (Свердловская область). Там же определили поля приземления для будущих испытаний ступени. В Роскосмосе обещают отрабатывать технологию в самые сжатые сроки.

«Амур-СПГ» — перспективная ракета-носитель, работающая на метане. Успешный прожиг двигателя приближает начало лётных испытаний. В случае удачного завершения разработки «Амур-СПГ» станет заменой «Союза-2».

«Уже прошёл прожиг первого метанового двигателя. Для этой ступени определили поля приземления, чтобы отрабатывать — это предприятие НИИМАШ в Нижней Салде Свердловской области. Мы движемся и будем отрабатывать эту технологию в самые сжатые сроки», — подчеркнул Дмитрий Баканов.