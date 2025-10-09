В России
Для посетителей фестиваля «Наука 0+» откроют стенд в виде фармлаборатории

На фестивале «Наука 0+», который стартует в Москве в пятницу, будет представлен симулятор фармацевтической лаборатории. Мероприятие пройдёт с 10 по 12 октября в Фундаментальной библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова. Фестиваль охватит более ста площадок по всему городу, и в ходе мероприятия посетители смогут погрузиться в историю науки — от древних инструментов до современных квантовых технологий.
Как сообщает ТАСС, на стенде можно будет увидеть точную копию фармацевтической лаборатории, где участники смогут примерить на себя роль исследователей. В специально оборудованной кабинке они смогут работать с различными материалами и ознакомиться с синтезатором олигонуклеотидов — устройством для создания фрагментов ДНК и РНК. Также пройдет интерактивная лекция о новых российских антитравматических повязках.

Посетители смогут пообщаться с ведущими учёными, инженерами и медиками из Российской академии наук и других профильных учреждений. Тематическая зона организована Группой компаний «Фармэко» при поддержке образовательного партнёра и передовой инженерной школы МГУ.

