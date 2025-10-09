Для посетителей фестиваля «Наука 0+» откроют стенд в виде фармлаборатории

Как сообщает ТАСС, на стенде можно будет увидеть точную копию фармацевтической лаборатории, где участники смогут примерить на себя роль исследователей. В специально оборудованной кабинке они смогут работать с различными материалами и ознакомиться с синтезатором олигонуклеотидов — устройством для создания фрагментов ДНК и РНК. Также пройдет интерактивная лекция о новых российских антитравматических повязках.

Посетители смогут пообщаться с ведущими учёными, инженерами и медиками из Российской академии наук и других профильных учреждений. Тематическая зона организована Группой компаний «Фармэко» при поддержке образовательного партнёра и передовой инженерной школы МГУ.