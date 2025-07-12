Для реализации политики поддержки госязыков будет внедряться машинный перевод

Опубликовано 12 июля 2025, 18:001 мин.
Для реализации политики поддержки госязыков будет внедряться машинный переводУказ об этом подписал президент
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной языковой политики РФ. Для реализации государственной политики будут задействованы и технологии.
© Kremlin.ru
К основным направлениям работы относятся машинный перевод и прочие базовые технологии, как то: система проверки правописания, раскладка клавиатуры, внедрение дополнительных наборов символов.
«Основными направлениями государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для сохранения, поддержки, развития государственных языков республик РФ и других языков народов РФ являются… обеспечение языков народов РФ базовыми языковыми технологиями (внедрение дополнительных наборов символов на основе кириллицы, раскладка клавиатуры, машинный перевод, система проверки правописания)», — сообщается в документе.