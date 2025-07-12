Для реализации политики поддержки госязыков будет внедряться машинный перевод

К основным направлениям работы относятся машинный перевод и прочие базовые технологии, как то: система проверки правописания, раскладка клавиатуры, внедрение дополнительных наборов символов.

«Основными направлениями государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для сохранения, поддержки, развития государственных языков республик РФ и других языков народов РФ являются… обеспечение языков народов РФ базовыми языковыми технологиями (внедрение дополнительных наборов символов на основе кириллицы, раскладка клавиатуры, машинный перевод, система проверки правописания)», — сообщается в документе.