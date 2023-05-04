Для России разработают сервис отслеживания беспилотников

Основой для сервиса станет система предоставления планов полетов по интернету и телефонной сети общего пользования, работающая на базе ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», которому совместно с концерном «Алмаз-Антей» и поручили разработку.

Функционал портала прорабатывается, заявили РИА Новости в Росавиации, и в нем будут учтены пожелания и предложения разработчиков, изготовителей и потенциальных пользователей. Предполагается, что на первом этапе в нем будет содержаться информация о возможностях и параметрах использования дронов в той или иной местности. Отображаться на карте беспилотники будут при наличии необходимого бортового оборудования и возможностей радиолокаторов.

В Росавиации считают, что сервис будет востребован внешними пилотами дронов и оперативными органами Единой системы организации воздушного движения России. Его использование, подчеркивают в ведомстве, упростит доступа дронов к воздушному пространству и сделает полеты более безопасными.