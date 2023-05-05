Для российских беспилотников спроектировали новый двигатель

Инженеры из Самарского университета им. Королева разработали проект малоразмерного поршневого двигателя для беспилотников мощностью в пять лошадиных сил, сообщает пресс-служба вуза.

По заявлению одного из разработчиков, доцента кафедры «Теплотехника и тепловые двигатели» Михаила Орлова, двухтактный одноцилиндровый двигатель прост и может производиться крупными сериями. Карбюраторная система питания в двигателе беспилотника предпочтительнее современной системы впрыска топлива, так как более устойчива к внешним электромагнитным воздействиям, считает ученый.

Специалисты предусмотрели высокую ремонтопригодность конструкции и возможность значительного увеличения ее ресурса. Подчеркивается, что у двигателя небольшой вес, высокая литровая мощность и низкая цена. Кроме того, его можно с минимальными изменениями конвертировать для легкой мототехники и бытовой бензотехники – мотокультиваторов, мотоблоков, газонокосилок и бензопил.

Сейчас разработка ожидает воплощения в металле для испытаний и доводки с последующим запуском в производство.