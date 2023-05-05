В России
14:30, 05 мая 2023
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Для российских беспилотников спроектировали новый двигатель

Поршневой агрегат развивает мощность до пяти лошадиных сил

В Самаре создали карбюраторный двигатель для беспилотников мощностью в пять лошадиных сил. Он легок и дешев, но еще не пошел в производство.

Инженеры из Самарского университета им. Королева разработали проект малоразмерного поршневого двигателя для беспилотников мощностью в пять лошадиных сил, сообщает пресс-служба вуза.

По заявлению одного из разработчиков, доцента кафедры «Теплотехника и тепловые двигатели» Михаила Орлова, двухтактный одноцилиндровый двигатель прост и может производиться крупными сериями. Карбюраторная система питания в двигателе беспилотника предпочтительнее современной системы впрыска топлива, так как более устойчива к внешним электромагнитным воздействиям, считает ученый.

Специалисты предусмотрели высокую ремонтопригодность конструкции и возможность значительного увеличения ее ресурса. Подчеркивается, что у двигателя небольшой вес, высокая литровая мощность и низкая цена. Кроме того, его можно с минимальными изменениями конвертировать для легкой мототехники и бытовой бензотехники – мотокультиваторов, мотоблоков, газонокосилок и бензопил.

Сейчас разработка ожидает воплощения в металле для испытаний и доводки с последующим запуском в производство.

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