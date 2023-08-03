Для российских чиновников создадут особого сотового оператора

На базе государственной системы информирования о дорожных авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» могут создать виртуального сотового оператора для обслуживания государственных служащих.

По словам генерального директора оператора системы — компании «ГЛОНАСС» — Алексея Райкевича, в настоящее время разрабатывается ряд проектов по использованию защищенной связи, которые могут быть применены в различных отраслях.

Проект находится на стадии обсуждения между «ГЛОНАСС» и крупнейшими отечественными компаниями связи, в частности «Ростелекомом», рассказал источник газеты «Известия». Кроме того, ведутся технические тестирования системы на предмет подключения к ней смартфонов госслужащих и организации голосовой связи и доступа в интернет.

Сигналы «ЭРА-ГЛОНАСС» передаются через сети всех федеральных операторов связи, причем выбираются те, сигнал у кого сигнал в данном конкретном месте лучше. Это обеспечит чиновникам наилучшее качество связи в любом месте, где бы она ни находились. Однако пока непонятно, когда заработает новый оператор: включение голосовой связи и интернета требует решения технических вопросов.