Для российских спутников разработают новые радары

Концерн «Вега» разработает для следующего поколения радиолокационных спутников «Кондор» новые радары, заявил генеральный директор предприятия Сергей Скорых.

Полезную нагрузку аппаратов составляет разработанный входящим в «Ростех» производителем радар с синтезированной апертурой, который призван получать изображения высокого и среднего разрешения. «Вега» выполнила свои обязательства для всех спутников, подчеркнул Скорых.

В настоящее время концерн, по словам гендиректора, ведет работу над созданием нового поколения радаров, чтобы «полностью закрыть потребности потребителей такой информации».

Первый гражданский радиолокационный аппарат «Кондор-ФКА» был выведен на орбиту 27 мая. Спутник сможет при любой погоде и в любое время суток — в том числе в условиях сильной облачности — получать детальные изображения разрешением до метра и обследовать земную поверхность в полосе шириной до 100 километров.