Для российских спутников разработают новые радары

Для российских спутников разработают новые радарыПолезная нагрузка для всех «Кондоров» уже изготовлена
Следующее поколение спутников «Кондор» оснастят новыми радарами, заявил генеральный директор производящего их подразделения «Ростеха» Сергей Скорых.
Концерн «Вега» разработает для следующего поколения радиолокационных спутников «Кондор» новые радары, заявил генеральный директор предприятия Сергей Скорых.
Полезную нагрузку аппаратов составляет разработанный входящим в «Ростех» производителем радар с синтезированной апертурой, который призван получать изображения высокого и среднего разрешения. «Вега» выполнила свои обязательства для всех спутников, подчеркнул Скорых.
В настоящее время концерн, по словам гендиректора, ведет работу над созданием нового поколения радаров, чтобы «полностью закрыть потребности потребителей такой информации».
Первый гражданский радиолокационный аппарат «Кондор-ФКА» был выведен на орбиту 27 мая. Спутник сможет при любой погоде и в любое время суток — в том числе в условиях сильной облачности — получать детальные изображения разрешением до метра и обследовать земную поверхность в полосе шириной до 100 километров.