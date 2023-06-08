Для российских спутников создали уникальный корпус

В «Ростехе» разработали для российских спутников зондирования Земли «Кондор-ФКА» негерметичный корпус-регулятор.

Это решение позволило повысить ресурс изделия в четыре раза по сравнению с герметичными космическими аппаратами — с трёх-пяти до 10-12 лет, и увеличить внутренний объём спутника на 15%, подчеркнул генеральный директор разработавшего корпус ОНПП «Технология» Андрей Силкин. Новая технология, по его словам, не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом.

Корпус «Кондор-ФКА защищает оборудование от воздействий внешней среды и поддерживает необходимую для его работы температуру в негерметичных условиях, не разрушаясь, в отличии от герметичных аналогов, от столкновений с космическим мусором.

Кроме того, ОНПП «Технология» разработала для спутника штангу антенно-поворотного устройства и стабилизатор самой антенны.

Первый радиолокационный аппарат «Кондор-ФКА» был выведен на орбиту 27 мая.