Для российской армии начали производить титановые шлемы

В России стартовало серийное изготовление титановых бронешлемов «Эльбрус-Т». Производить их будет расположенный в Москве НИИ стали, сообщили в пресс-службе концерна «Калашников», куда входит предприятие.

Отмечается, что у бронешлемов из титана есть преимущество перед композитными – они более устойчивы к осколкам с острыми краями и превосходят по эксплуатационным характеристикам. Стоят же они примерно одинаково.

В «Калашникове» заявляют, что производственные мощности и цепочки поставок позволят сократить цикл производства «Эльбруса-Т» до трех месяцев.

АО «НИИ стали» – главное предприятие России, которое занимается в России материалами и конструкциями защиты вооружения и военной техники сухопутных войск.